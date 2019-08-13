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Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Заявители шествия 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму направили мэрии возражение на отказ согласовать эту акцию. Об этом сообщил один из организаторов, глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

В документе они указали, что отказ чиновников неправомерен, поскольку заявка не нарушает федеральный закон о массовых акциях.

По словам Морева, заявители рассчитывают, что акцию все же удастся согласовать.

Морев и муниципальные депутаты Илья Азар и Елена Филина ранее подали заявку о шествии 17 августа от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. 12 августа мэрия отказалась согласовать акцию, объяснив, что нарушены сроки подачи заявки. Чиновники напомнили, что акцию нужно согласовывать за 10-15 дней до ее проведения, Морев считает, что мундепы имеют право делать это позднее.

10 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в нем участвовали около 20 тысяч человек, по данным "Белого счетчика" - от 49 900 до 60 тысяч человек.

В Кремле обращают внимание на московские акции протеста, но не читают их исключительным событием, заявил 13 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мосгордума Илья Азар Елена Филина Андрей Морев Дмитрий Песков

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