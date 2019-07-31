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Муниципальные депутаты запланировали 3 августа 12 пикетов на Бульварном кольце

В мэрию уже поданы соответствующие заявки

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Несколько муниципальных депутатов Москвы подали в префектуру Центрального административного округа заявки на проведение с 14:00 до 17:00 3 августа пикетов на Бульварном кольце. Об этом в фейсбуке сообщил глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

Заявки подали члены Ассоциации независимых депутатов, уточнил он. Акция пройдет за честные и конкурентные выборы в Москве.

Пикеты планируются на Гоголевском, Никитском, Тверском, Страстном, Сретенском и Чистопрудном бульваре, а также на Пушкинской и Трубной площадях.

Ранее в мэрию Москвы были поданы пять заявок на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на 10 и 11 августа. Четыре заявки были поданы на акции численностью до 100 тысяч человек.

Либертарианская партия и штаб незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Елены Русаковой ранее подавали заявку на акцию 3 августа на Лубянке. Мэрия предложила перенести мероприятие на проспект Академика Сахарова. Либертарианцы отказались от этого предложения, переговоры завязли, и заявка была отозвана. Мэр Москвы Сергей Собянин расценил отказ от согласованной акции на проспекте Сахарова как подготовку несанкционированного мероприятия и провокаций.

27 июля в центре Москвы прошла не согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. После нее были задержаны больше тысячи человек и возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках".

Мосгордума Андрей Морев Елена Русакова либертарианская партия

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