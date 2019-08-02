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Суд в Москве до середины осени продлил арест девелопера Худояна

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы до 14 октября оставил под арестом владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве более чем на 2 млрд рублей. Об этом "Интерфаксу" в пятницу сообщили в суде.

Худояну предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бизнесмен с соучастниками незаконно приобрел право долгосрочной аренды земельных участков путем обмана и злоупотребления доверием собственников и руководителей одной из компаний. Сумму ущерба следствие оценивает более чем в 2 млрд рублей.

Тверской суд 15 июня заключил Худояна под домашний арест до 14 августа, отказав следствию в удовлетворении ходатайства о его помещении под стражу. Впоследствии Мосгорсуд отменил это решение и все-таки заключил бизнесмена в СИЗО.

Защита Худояна настаивает на том, что уголовное дело стало инструментом давления, чтобы заставить его передать имущество в пользу третьих лиц.

Москва Альберт Худоян Optima Development

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