Поиск

Девелопер Худоян отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заключил под домашний арест до 14 августа владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве более чем на 2 млрд рублей.

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Светлана Скачкова. Худояну предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в главке московской полиции, 57-летний мужчина был задержан 14 июня. "Установлено, что задержанный совместно с соучастниками незаконно приобрели право долгосрочной аренды земельных участков путем обмана и злоупотребления доверием собственников и руководителей одной из компаний", - уточнили в столичном МВД.

Адвокат бизнесмена Александр Карабанов заявил "Интерфаксу", что считает обвинение подзащитного "необоснованными и направленными на понуждение Худояна к передаче его имущества в пользу недобросовестных лиц".

"Альберт Худоян является порядочным и успешным предпринимателем, стопроцентным владельцем компании Optima Development, которая реализует на территории России высококлассные проекты в сегменте торговой, многофункциональной и жилой недвижимости. (...) Мы уверены, что справедливость восторжествует, все претензии с Худояна будут сняты", - заявил Карабанов.

Как сообщает газета "Ведомости", в марте Optima Development продала строящийся в Москве жилой комплекс "Прайм парк" инвестиционному подразделению "Альфа-групп" - компании А1. На данный момент это единственный реализованный девелопером проект.

Москва Альберт Худоян

Новости

The New York Times узнала о кибероперациях США против российских энергосетей

Что произошло за день: суббота, 15 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Эксперт заявил минимум о сотне приговоров в год за фальсификацию дел по наркостатьям

Эксперт заявил минимум о сотне приговоров в год за фальсификацию дел по наркостатьям

Сын Алибасова заявил о планах отправить его в Казахстан для реабилитации

В СПЧ связали конфликт в Чемодановке с невниманием местных властей

Установлены 12 участников массовой драки в Чемодановке

Установлены 12 участников массовой драки в Чемодановке

Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СКР

В СКР уточнили детали происшествия с самолетом при посадке в Краснодаре

Путин сравнил торговые войны в мире с боями без правил

Пензенский губернатор пообещал оставаться в Чемодановке до разрешения конфликта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');