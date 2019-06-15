Девелопер Худоян отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заключил под домашний арест до 14 августа владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве более чем на 2 млрд рублей.

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Светлана Скачкова. Худояну предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в главке московской полиции, 57-летний мужчина был задержан 14 июня. "Установлено, что задержанный совместно с соучастниками незаконно приобрели право долгосрочной аренды земельных участков путем обмана и злоупотребления доверием собственников и руководителей одной из компаний", - уточнили в столичном МВД.

Адвокат бизнесмена Александр Карабанов заявил "Интерфаксу", что считает обвинение подзащитного "необоснованными и направленными на понуждение Худояна к передаче его имущества в пользу недобросовестных лиц".

"Альберт Худоян является порядочным и успешным предпринимателем, стопроцентным владельцем компании Optima Development, которая реализует на территории России высококлассные проекты в сегменте торговой, многофункциональной и жилой недвижимости. (...) Мы уверены, что справедливость восторжествует, все претензии с Худояна будут сняты", - заявил Карабанов.

Как сообщает газета "Ведомости", в марте Optima Development продала строящийся в Москве жилой комплекс "Прайм парк" инвестиционному подразделению "Альфа-групп" - компании А1. На данный момент это единственный реализованный девелопером проект.