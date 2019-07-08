Девелопера Худояна перевели из-под домашнего ареста в СИЗО

Обвиняемый в мошенничестве более чем на 2 млрд руб. бизнесмен был взят под стражу в зале суда

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В понедельник Мосгорсуд ужесточил меру пресечения владельцу компании Optima Development Альберту Худояну. Он обвиняется в мошенничестве более чем на 2 млрд рублей.

Суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и изменил постановление Тверского суда Москвы в отношении Худояна, по которому ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас Худояну назначили новую меру пресечения - в виде заключения под стражу сроком до 14 августа.

Бизнесмен был взят под стражу в зале суда, уточнил собеседник агентства.

Комментарий бизнес-омбудсмена

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов посчитал необоснованным ужесточение меры пресечения.

"Суд счел, что обвиняемый может скрыться за границу - хотя Худоян уже и загранпаспорт свой сдал следствию. На наш взгляд, довод не очень убедительный", - говорится в сообщении пресс-службы Титова.

По словам Титова, "дело Худояна связано с имущественным спором", и закон "запрещает заключать под стражу обвиняемых по экономическим преступлениям в сфере предпринимательства".

Бизнес-омбудсмен пообещал продолжать поддерживать защиту Худояна в том, что касается чрезмерности меры пресечения.

Арест девелопера

Тверской суд Москвы 15 июня отправил Альберта Худояна под домашний арест до 14 августа, отказав следствию в удовлетворении ходатайства о его помещении под стражу.

Худояну предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, бизнесмен "совместно с соучастниками незаконно приобрели право долгосрочной аренды земельных участков путем обмана и злоупотребления доверием собственников и руководителей одной из компаний".

Сумму ущерба по уголовному делу следствие оценивает более чем в 2 млрд рублей.

Защита Худояна настаивает на том, что уголовное дело стало инструментом его принуждения "к разрешению хозяйственного спора на невыгодных условиях", в связи с чем обратилась в комиссию по этике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с просьбой разобраться в ситуации.