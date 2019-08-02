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Суд арестовал студента ВШЭ по "делу 27 июля"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отправил под арест 21-летнего студента третьего курса НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках в центре столицы 27 июля, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд считает возможным удовлетворить ходатайство следователя. (...) Суд постановил: избрать в отношении Жукова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 сентября 2019 года", - огласила решение судья Александра Авдотьина.

По мнению следствия, находясь на свободе, Жуков может скрыться и помешать производству по делу, сообщив неустановленным участникам и организаторам беспорядков факты, которые стали ему известны в ходе расследования.

Суд отказался по ходатайству защиты избрать молодому человеку в качестве меры пресечения домашний арест или залог в размере 1 млн рублей, который были готовы внести его родители.

Личные поручительства за Жукова суду передали его однокурсники и преподаватели, в том числе проректор ВШЭ Валерия Касамара.

Жукову предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Ранее в пятницу Пресненский суд арестовал четверых фигурантов этого дела: Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова и Алексея Миняйло.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия были задержаны свыше тысячи человек.

Москва Егор Жуков

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