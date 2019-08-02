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СКР сообщил о задержании 27 июля 134 злостных уклонистов

Материалы на 16 из них уже поступили в следственные органы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Среди задержанных в Москве в день акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму оказалось 134 москвича, давно уклоняющихся от воинской службы, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Это установили следственные органы.

В СК Москвы поступили материалы проверок на 16 уклонистов.

Ведомство предупредило, что за уклонение от военной службы предусмотрено до двух лет лишения свободы. "Но даже привлечение к уголовной ответственности не освобождает уклонистов от прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ", - добавили в СКР.

27 июля днем в центре Москвы прошла несанкционированная акция. По данным ГУ МВД Москвы, на ней были задержаны 1074 человека, по данным "ОВД-Инфо", - 1373. В ГУ МВД Москвы и затем в мэрии обратили внимание, что больше 600 задержанных оказались немосквичами.

Мосгорсуд 2 августа сообщил, что в городские суды поступили 1038 административных материалов о нарушениях на акции. В результате 88 человек получили административные аресты, еще 332 людям суды назначили штрафы. 30 августа СКР сообщил, что по фактам возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и о нападениях на полицейских и бойцов Росгвардии.

СКР Мосгордума Москва МВД Росгвардия

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