В Москве арестовали еще троих фигурантов "дела 27 июля"

Всего в пятницу под стражу взяли четырех человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках на субботней акции

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Пресненский районный суд в Москве арестовал еще троих обвиняемых по "делу 27 июля": Алексея Миняйло, Кирилла Жукова и Самариддина Раджабова. Ранее в пятницу суд отправил под арест Ивана Подкопаева.

Все четверо обвиняются в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) во время прошедшей в субботу несогласованной акции за честные выборы. Жукову и Раджабову также вменяется применение насилия в отношении представителей власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Свою вину они не признают.

Адвокаты фигурантов настаивали на возможности избрания им мер пресечения, не связанных с помещением под стражу - в частности домашнего ареста. Родители Алексея Миняйло предлагали суду внести за сына залог 1 млн рублей.

Следователи утверждали в суде, что если обвиняемые останутся на свободе, то могут скрыться и помешать расследованию.

Дело по статье о массовых беспорядках возбудили 30 июля против группы лиц, которые в интернете многократно размещали призывы участвовать в несогласованной акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Следствие считает, что они заведомо допускали, что их призывы могут спровоцировать массовые беспорядки.

Как отмечается, с делом о массовых беспорядках соединены дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе акции 27 июля. По одному из таких эпизодов, помимо Жукова и Раджабова, обвинение предъявлено еще арестованному 29 июля Евгению Коваленко. По версии следствия, он бросил в одного из бойцов мусорную урну.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия были задержаны свыше тысячи человек.