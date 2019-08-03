В ТПУ "Марьина роща" запланировали строительство домов по реновации

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В составе транспортно-пересадочного узла "Марьина роща" планируется построить жилье для переселенцев по программе реновации, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Как он рассказал, всего в программу реновации в районе "Марьина роща" вошло 24 дома на 1400 квартир, планируется переселить здесь почти четыре тысячи жителей.

По его словам, сроки сноса старых домов для переселения будут определены до конца этого года.

"Подыскивая площадки для строительства нового жилья, мы разработали проект строительства транспортно-пересадочного узла на одной из станций "Марьина роща". Проект будет включать дома для переселенцев", - сказал Хуснуллин.

Он отметил также, что часть домов будет построена около возводимой сегодня станции метро "Шереметьевская".

По словам заммэра, около станций "Шереметьевская" и "Марьина роща" будет расположено пять площадок для возведения новых домов.