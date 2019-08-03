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В ТПУ "Марьина роща" запланировали строительство домов по реновации

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В составе транспортно-пересадочного узла "Марьина роща" планируется построить жилье для переселенцев по программе реновации, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Как он рассказал, всего в программу реновации в районе "Марьина роща" вошло 24 дома на 1400 квартир, планируется переселить здесь почти четыре тысячи жителей.

По его словам, сроки сноса старых домов для переселения будут определены до конца этого года.

"Подыскивая площадки для строительства нового жилья, мы разработали проект строительства транспортно-пересадочного узла на одной из станций "Марьина роща". Проект будет включать дома для переселенцев", - сказал Хуснуллин.

Он отметил также, что часть домов будет построена около возводимой сегодня станции метро "Шереметьевская".

По словам заммэра, около станций "Шереметьевская" и "Марьина роща" будет расположено пять площадок для возведения новых домов.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Программа реновации жилищного фонда касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.

Всего в программу включены уже 338 стартовых площадок для строительства новых домов общей мощностью 4,9 млн. кв. метров.

Перед лицом реновации

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1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.Хрущевки, а в программу реновации вошли не только они, в свое время стали ответом на вопрос обеспечения граждан СССР жильем. Быстровозводимые дома решали задачу переселения жителей сел, расселения бараков и коммуналок, строительства моногородов.Массово сооружавшиеся панельные или кирпичные дома заполнили не только городское пространство - они вошли в отечественное кино, фотографию, литературу, став декорациями городских драмВ текущем тысячелетии власти Москвы решили, что многие подобные строения проще снести, чем ремонтироватьТаким образом повсеместный ремонт, уже ставший визитной карточкой города, проник с московских улиц в дома жителей. Как всегда в таких случаях, после жителей с вызовами столкнется, очевидно, и местный малый бизнес.7 июля на Московском урбанистическом форуме публике был представлен макет, представляющий собой этаж новой московской новостройки, предназначенной для переселения жителей домов, попавших под действие программы реновации. 9 июля в квартирах и комнатах макета многолюдно, периодически перед входом в "дом" образуется очередь, и это несмотря на то, что попасть в квартиры можно не только через импровизированный подъезд, но и через "балконы" квартир.Посетители не едины во мнениях: размер ванн, кухонь, коридоров и комнат, равно как и цвет обоев макета, вызывает ровно три реакции: одобрение, равнодушие и несогласие. Но есть и безусловный фаворит – потолок. Его высотой, кажется, довольны абсолютно все. Или, как минимум, не разочарованы. Противники программы, настаивают на своем праве распоряжаться своими жилищными условиями по собственному усмотрению и находят привлекательность этих условий не только в количестве и качестве квадратных метров, но и в самой той атмосфере окружающей их Москвы, которую составляют их двор, вид из окна, парк у домаМэр Москвы Сергей Собянин отметил беспрецедентный для России уровень общественного обсуждения программы. "Невозможно найти москвича, который не знал бы об этой программе и сформировал отношение к ней. Более того, во всей России внимательно следили за этой дискуссией", - заявил мэр на пленарном заседании 7-го Московского гражданского форума.
1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.
Москва Марьина роща

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