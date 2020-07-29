Группа "ПИК" передвинет исторические здания завода "Борец" в Москве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Группа "ПИК" сообщила, что начала перенос водонапорной башни конца XIX века и других исторических объектов на территории бывшего компрессионного завода "Борец" в Марьиной Роще.

Кроме башни это фасадные элементы сборчного корпуса и модельная мастерская.

Их перенесут и встроят в застройку ЖК "Шереметьевский". В пресс-службе отметили, что все работы проводятся совместно с архитектурными бюро и специализированными организациями, их должны завершить до Нового года.