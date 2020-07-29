Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:26Заразились
на 29.07В России 828 990+5 475В мире 16 682 030+200 800

Группа "ПИК" передвинет исторические здания завода "Борец" в Москве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Группа "ПИК" сообщила, что начала перенос водонапорной башни конца XIX века и других исторических объектов на территории бывшего компрессионного завода "Борец" в Марьиной Роще.

Кроме башни это фасадные элементы сборчного корпуса и модельная мастерская.

Их перенесут и встроят в застройку ЖК "Шереметьевский". В пресс-службе отметили, что все работы проводятся совместно с архитектурными бюро и специализированными организациями, их должны завершить до Нового года.

ГК Пик ЖК Шереметьевский Борец Марьина Роща

Новости по теме

Новости

Собянин не разрешит массовые акции в Москве как минимум до конца августа

Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"Организатор перевозок" рассказал о масочных рейдах в метро Москвы

"Организатор перевозок" рассказал о масочных рейдах в метро Москвы

Ущерб от загрязнения Химкинского водохранилища оценили в 46 млн рублей

Ущерб от загрязнения Химкинского водохранилища оценили в 46 млн рублей

В Москве арестованы 15 участников драк армян с азербайджанцами

Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Площадь пожара в столичном СИЗО составила 50 "квадратов"

Площадь пожара в столичном СИЗО составила 50 "квадратов"

Половина июльской нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

Половина июльской нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

В мэрии сообщили о подтоплениях на дорогах Москвы из-за ливня

В Химках ликвидировали преступника, планировавшего теракт в Москве

В Химках ликвидировали преступника, планировавшего теракт в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');