В СПЧ готовы обобщить претензии к полиции и Росгвардии за субботнюю акцию

Не исключено отдельное заявление о действиях полиции в отношении журналистов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Председатель комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин сообщил о намерении обратиться к главе государства и в прокуратуру в связи с действиями сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции в Москве.

Каляпин был задержан на субботней акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, а вечером отпущен.

"Мы обобщим наблюдения членов СПЧ, присутствовавших на акции, сделаем короткое выдержанное обращение к прокурору и, наверно, президенту", - сказал Каляпин "Интерфаксу".

Он утверждал при этом, что наблюдал нарушения законодательства РФ силовиками в ходе субботней акции. "Сегодня был произвол со стороны младшего состава полиции, Росгвардии. Препятствовали людям двигаться по бульварам, вытесняли их, вырывали из толпы произвольно, задерживали непонятно на каких основаниях. Запрещали вести видеосъемку, не ссылаясь на нормы закона". Вместе с тем Каляпин добавил, что не видел "недопустимой жестокости".

Член СПЧ также сообщил, что его отпустили из ОВД без составления протокола после четырех часов содержания в автозаке. "Я подал заявление в дежурную часть ОВД "Марьино". Полагаю, что меня умышленно подвергли незаконному задержанию", - заявил Каляпин.

В свою очередь, член СПЧ Екатерина Винокурова предложила совету сделать отдельное заявление о действиях полиции в отношении журналистов.

По ее мнению, имело место воспрепятствование работе журналистов со стороны правоохранительных органов. "Я считаю что СПЧ должен сделать отдельное заявление по этому поводу, а Следственный комитет - проверить действия сотрудников полиции",- сказала Винокурова "Интерфаксу".

По ее мнению, задержания работавших на акции журналистов с пресс-картами и редакционными заданиями, как в случае с "Дождем" и "Ведомостями" - воспрепятствование их профессиональной деятельности.

Ранее в субботу полицией были задержаны и доставлены в ОВД журналисты разных изданий, среди которых корреспондент "Ведомостей" Елена Вавина и журналист "Дождя" Владимир Роменский. В обоих случаях они предъявляли полицейским журналистские удостоверения и редакционные задания. Через несколько часов Вавину и Роменского отпустили, но среди задержанных на тот момент оставались другие представители прессы.

Еще один член СПЧ Леонид Никитинский, бывший наблюдателем от совета на несанкционированной акции в субботу, также обратил внимание на задержания журналистов. "Безусловно, нас это беспокоит, и мы категорически против этого. Возможно, не сразу разобрались, но беда будет, если журналистов не отпустят", - сказал он "Интерфаксу".

Между тем, по информации главы Союза журналистов РФ Владимира Соловьева, на несанкционированной акции было задержано порядка 10 представителей СМИ, но все они затем были отпущены.