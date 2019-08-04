Пять человек попали в больницы в ходе оппозиционной акции в Москве

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Пять человек было госпитализировано в ходе несогласованной акции, которая прошла накануне в столице.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, по итогам субботы скорая помощь выезжала на вызовы 12 раз по поводу обращений, связанных с травмами, полученными на несанкционированных мероприятиях.

По ее данным, среди пострадавших - один сотрудник правоохранительных органов, у него наиболее серьезная травма: вывих плеча, у остальных повреждения легкие и состояние их удовлетворительное.

В департаменте уточнили, что из общего числа пять человек были госпитализированы в городские больницы. В настоящий момент после обследования и оказанной помощи в клинике остается один человек, состояние его удовлетворительное и не вызывает никаких тревог, он также будет выписан в ближайшее время, сказали в ведомстве.

Как заключили в пресс-службе, московской работа скорой помощи в течение этого времени была штатной, все системы обеспечения, включая информационные, работали как обычно, без перебоев.

Как сообщалось, полиция в субботу пресекла несанкционированную акцию в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Полиция предупреждала митингующих о том, что она не согласована властями, и просила разойтись. Тех, кто отказывался это сделать, вытесняли в сторону метро, днем начались задержания наиболее активных участников. К вечеру полиция сообщила о задержании 600 человек.

По ее данным, в акции приняли участие порядка 1500 человек.

В Росгвардии, в свою очередь, рассказали о бойце, пострадавшем во время несогласованной акции. Он был госпитализирован.