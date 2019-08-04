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СКР попросит об аресте еще троих фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля

СКР попросит об аресте еще троих фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет подтвердил задержание еще троих подозреваемых в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве,.

В пресс-службе ведомства уточнили, что всем троим предъявлены обвинения, будет подано ходатайство об аресте. СК также назвал имена подозреваемых - это Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 212 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемые в числе прочих ранее задержанных "приняли активное участие в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы. "От действий участников акций пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинён материальный ущерб имуществу граждан и организаций", - говорится в пресс-релизе.

Ранее об обвинениях Конону и Барабанову сообщал глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

На настоящий момент число обвиняемых по делу о беспорядках 27 июля составляет девять человек - шестеро уже арестованы.

Дело об организации, участии и призывам к массовым беспорядкам по итогам событий 27 июля было возбуждено 30 июля. Следователи считают, что участники акции, "игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце".

С делом о массовых беспорядках соединены дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе акции 27 июля.

Москва СКР

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