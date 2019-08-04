Число обвиняемых по "делу 27 июля" достигло девяти человек

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение еще двоим фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"СК предъявил обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) Даниилу Конону и Владиславу Барабанову", - написал Чиков в телеграм-канале в ночь на воскресенье.

Таким образом, в настоящее время число обвиняемых по делу о беспорядках 27 июля достигло девяти человек - шестерым уже избрано заключение под стражу в качестве меры пресечения.

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