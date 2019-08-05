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Ночь на 5 августа стала в Москве самой холодной с начала лета

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В ночь на 5 августа температура в Москве опускалась до 6,7 градуса, пока это была самая холодная ночь текущего лета, сообщили в метеобюро столицы. Такие данные зафиксировала главная метеостанция города на ВДНХ.

Предыдущий минимум - 8,3 градуса - синоптики фиксировали 4 июня и 31 июля.

Абсолютный температурный минимум для 5 августа был установлен в 1960 году - 5,6 градуса.

Днем в понедельник синоптики ожидают потепления в городе до 13-15 градусов, возможен небольшой дождь. Во вторник днем воздух прогреется до 15-17 градусов. В среду ожидается потепление до 23 градусов.

Метеобюро Москвы ВДНХ

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