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Объявлен в розыск фигурант "дела 27 июля", взявший чужого ребенка для маскировки

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Следователи по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля объявили в розыск одного из участников, который покинул зону массовой акции с чужим ребенком на руках.

Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что Сергей Фомин скрылся от следствия. Она отметила, что, как следует из открытых источников, Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка, чтобы беспрепятственно пройти мимо оцепления.

Розыск Фомина поручен московскому и подмосковному управлениям МВД.

На настоящий момент по делу о беспорядках 27 июля под арест отправлены девять человек.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

По итогам манифестации возбуждено уголовное дело об организации, участии и призывам к массовым беспорядкам. Также расследуется дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Москва

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