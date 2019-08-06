Прокуроры потребовали лишить родительских прав участников акции 27 июля

По версии ведомства, на акции они передали годовалого сына третьему лицу в ущерб интересам ребенка

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В суд направлено заявление о лишении родительских прав родителей годовалого ребенка, которые ходили с ним на акцию 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Мосгорпрокуратуры.

Надзорное ведомство начало проверки по фактам участия в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних.

Одна из проверок выявила, что супруги 27 июля незаконно участвовали в акции в центре города с годовалым сыном. В ходе акции они передали "малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда", говорится в пресс-релизе.

В этом прокуратура усмотрела эксплуатацию ребенка и злоупотребление родительскими правами в ущерб его интересам. На этом основании прокурор попросил суд лишить пару родительских прав.

Ведомство также установило, что отец мальчика имеет только временную регистрацию в Москве и не сможет голосовать на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

5 августа стало известно, что по "делу 27 июля" следователи объявили в розыск участника акции Сергея Фомина, который вышел из оцепления, взяв на руки чужого маленького ребенка для маскировки. Он стал десятым фигурантом дела о массовых беспорядках. Его розыск поручили московской и подмосковной полиции. Еще девять фигурантов этого дела уже арестованы.

27 июля в Москве задержали больше тысячи человек. На середину дня 2 августа в городские суды поступили административные протоколы на 1038 задержанных. На тот момент, по данным Мосгорсуда, 88 людям назначили административные аресты, еще 332 - штрафы. В МВД, Мосгорсуде и мэрии подчеркивают, что среди задержанных больше половины оказались иногородними.