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Число арестованных по "делу 27 июля" достигло девяти человек

Число арестованных по "делу 27 июля" достигло девяти человек
Фото: Reuters

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отправил под арест Сергея Абаничева и Даниила Конона - фигурантов "дела 27 июля". Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса". Ранее суд арестовал Владислава Барабанова.

Все трое арестованы до 27 сентября. Они обвиняются в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ). Никто из них не признает вину.

На прошлой неделе под стражу были отправлены шестеро фигурантов расследования. Таким образом, число арестованных обвиняемых по "делу 27 июля" к настоящему времени достигло девяти.

30 июля столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об организации, участии и призывам к массовым беспорядкам в связи с событиями 27 июля в центре Москвы (ст. 212 УК РФ).

Следствие считает, что группа лиц перед несанкционированной акцией призывала в интернете участвовать в ней, "заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки".

В СК полагают, что участники несогласованной акции, "игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок". По мнению следователей, участники применили насилие в отношении полицейских, "прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве". Обвиняются и в совершении "иных противоправных действий".

Позднее в СКР заявили, что получили доказательства того, что более десяти граждан наиболее активно участвовали в организации и проведении массовых беспорядков.

С делом о массовых беспорядках соединены дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе акции 27 июля (ст. 318 УК РФ).

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

Москва СКР

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