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Оппозиция согласилась на согласованный митинг на проспекте Сахарова 10 августа

Оппозиция согласилась на согласованный митинг на проспекте Сахарова 10 августа
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Лидеры акций протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму согласились на проведение санкционированного митинга 10 августа на проспекте Сахарова.

Об этом сообщила "Интерфаксу" одна из заявителей мероприятия, незарегистрированный кандидат от "Яблока" по 37-му округу Елена Русакова. Она уточнила, что это объединенная заявка с Денисом Шендеровичем и Эльвирой Вихаревой.

Еще один заявитель митинга на Сахарова, кандидат от команды Дмитрия Гудкова Дмитрий Клочков свою заявку отозвал.

Митинг начнется в 14:00.

2 августа правительство столицы согласовало две заявки на митинги 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тыс. человек каждый.

Заявители, в свою очередь, взяли паузу до понедельника, чтобы "дождаться воскресенья и итога событий 3 августа". В этот день в Москве прошла несанкционированная акция протеста. По разным данным, были задержаны от 600 до 1001 человека.

3 августа в Москве прошла несанкционированная акция оппозиции, которая закончилась задержаниями участников. Перед ее проведением власти столицы предложили проспект Сахарова в качестве площадки для митинга, но Либертарианская партия России, которая подавала заявку на манифестацию 3 августа, ее отозвала, заявив, что "не имеют мандата гражданского общества" на эту площадку.

Москва

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