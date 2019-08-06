В Екатеринбурге согласовали пикет в поддержку протестов в Москве

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало заявку екатеринбургского отделения штаба оппозиционера Алексея Навального на проведение в Екатеринбурге пикета в поддержку акций протеста в Москве, сообщает штаб на своей странице "ВКонтакте".

"В уведомлении мы указали Октябрьскую площадь, но она, как всегда, оказалась занята. Министерство общественной безопасности предложило нам провести пикет в сквере Большакова, на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова. Это достойная альтернатива, и мы готовы согласиться на нее", - говорится в сообщении. Отмечается, что акция пройдет 10 августа.

Комментарием областного министерства общественной безопасности "Интерфакс" не располагает.

2 августа правительство Москвы согласовало две заявки на митинги 10 и 11 августа за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акции пройдут на проспекте Академика Сахарова, численность участников каждой из них может составлять до 100 тыс. человек.

На следующий день после этого решения, 3 августа, в Москве прошла несанкционированная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов. По разным данным, были задержаны от 600 до 1001 человека.