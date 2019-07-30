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Полиция Москвы предупредила, что акция оппозиции 3 августа незаконна

Полиция Москвы предупредила, что акция оппозиции 3 августа незаконна
Фото: Reuters

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Столичная полиция призвала граждан не участвовать в несогласованном мероприятии оппозиции в Москве 3 августа.

В пресс-службе главка напомнили, что в интернете появились призывы к гражданам принять участие в массовом мероприятии в центре столицы 3 августа.

Между тем, напоминает полиция, власти Москвы подобных акций не согласовывали, мероприятие является незаконным, а за организацию и участие в несанкционированных митингах предусмотрена ответственность. Кроме того, в столичном главке сообщили о поступающей информации о предполагаемом использование аэрозолей раздражающего действия и пиротехники на несанкционированной акции. В связи с этим полиция еще раз напомнила гражданам о соблюдении законов.

Ранее стало известно, что Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа, после того, как московские власти предложили согласовать акцию на проспекте Сахарова. В партии отказались, заявив, что "не имеют мандата гражданского общества" на эту площадку и отозвали заявку. Либертарианцы предлагали три других площадки в городе.

Председатель федерального комитета партии Сергей Бойко заявил, что партия держится в стороне от несанкционированных мероприятий.

Ранее избирательные комиссии муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму. Это повлекло недовольство многих избирателей. На протяжении последних двух недель активисты стихийно собирались на центральных улицах с требованием зарегистрировать независимых кандидатов.

В субботу, 27 июля, в центре Москвы прошла многочисленная не согласованная с городской администрацией акция протеста. По официальным данным полиции, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По состоянию на 30 июля, под арест отправлен 61 человек. Возбуждены три уголовных дела о насилии в отношении полицейских, а также уголовное дело о массовых беспорядках.

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