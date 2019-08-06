Мосгорсуд подтвердил законность ареста Яшина

Оставлено в силе решение Щербинского суда Москвы

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным решение Щербинского суда, который 29 июля назначил муниципальному депутату Илье Яшину десять суток ареста за организацию несогласованной акции 27 июля. Апелляцию политика суд отклонил, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Щербинский суд назначил Яшину арест за нарушение по ч.2 ст.20.2 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). Ему было назначено наказание в виде 10 суток ареста.

30 июля такой же арест ему назначил Троицкий суд за призывы идти на несогласованную акцию 14 июля. 27 июля политика задерживали дважды.

В судах он вину не признал и заявил, что его преследуют по политическим мотивам, а аресты лишают его прав в борьбе за регистрацию кандидатом в Мосгордуму.

Акции 14 и 27 июля проходили в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Им отказали в регистрации, забраковав подписи, собранные в поддержку их выдвижения. Яшин выдвигался в Мосгордуму по 45-му избирательному округу.