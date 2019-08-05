Председатель Мосгоризбиркома назвал истинную цель независимых кандидатов в Мосгордуму

Они готовились к борьбе за отмену сбора подписей перед выборами в Госдуму, считает Валентин Горбунов

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Оппозиционные политики, выдвинувшиеся в Мосгордуму и получившие отказ в регистрации не преследовали цели по сбору подписей и по избранию в городское заксобрание, соцопросы им отводили не больше 1% голосов, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов "Российской газете".

"Как же после этого заниматься политикой, утверждая, что они борются за будущее России? Им эти выборы нужны лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную Думу, которые состоятся в 2021 году", - уверен он. На думских выборах они намерены бороться за отмену сбора подписей для желающих стать кандидатами, считает Горбунов.

Так он ответил на вопрос, почему эти политики - юрист ФБК Любовь Соболь, директор ФБК Иван Жданов, бывшие депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы, муниципальный депутат Илья Яшин - "в своем большинстве не смогли собрать необходимое количество подписей", тогда как десятки других выдвиженцев это смогли.

Горбунов напомнил о "широком спектре грубых подделок" при сборе подписей. У 29 кандидатов проверяющие нашли больше 14 тысяч подписей с недействительными паспортами, глава МГИКа считает, что этих избирателей "выдумали". Чиновник напомнил о трех умерших избирательницах в списке Любови Соболь, одной из которых поменяли год рождения с 1932 на 1997. Он назвал курьезом то, что выдвиженка Ирина Собянина сдала только одну подпись в поддержку своего выдвижения - свою, и отметил, что оппозиция "несмотря ни на что требует зарегистрировать их всех кандидатами в депутаты".

Избиркомы отказали 57 кандидатам в регистрации, в том числе 39 самовыдвиженцам, и отказов в 2019 году было вдвое меньше, чем в 2014 году, напомнил Горбунов. Он отметил, что процедура сбора подписей в поддержку выдвижения есть в 17 странах, добавил, что она позволяет увидеть, кто поддерживает выдвиженцев с самого начала. Однако в дальнейшем глава МГИКа будет предлагать изменить этот процесс, например, "проводить его в помещениях избирательных комиссий, а не на коленке, как сейчас".

По словам Горбунова, окончательный список кандидатов в Мосгордуму будет составлен к 20 августа, когда завершатся проверки всех жалоб на отказы в регистрации. Он напомнил, что сейчас комиссии зарегистрировали 233 кандидата, в том числе 171 кандидата от партий и 62 самовыдвиженца.