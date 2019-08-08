Илья Яшин получил очередные 10 суток ареста

Илья Яшин после рассмотрения дела об административном правонарушении в Щербинском районном суде Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы в четверг признал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, оппозиционера Илью Яшина виновным в организации несогласованной акции 14 июля, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Яшину назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анна Локтева.

Он признан виновным по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

Как отмечается в протоколе об административном правонарушении, Яшин призывал граждан к участию в несогласованной акции 14 июля.

Ранее Троицкий суд Москвы также отправил оппозиционера под арест на 10 суток по аналогичному правонарушению. Еще 10 суток ареста Яшину назначили за призывы к участию в несанкционированной акции 27 июля.

Свою вину Яшин не признал ни по одному из правонарушений.

Срок предыдущих арестов Яшина истекал в четверг, однако из спецприемника оппозиционер был доставлен в суд для участия в заседании по третьему административному протоколу.