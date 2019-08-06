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Бывшему министру финансов Подмосковья продлили арест на полгода

Суд рассматривает его дело в особом порядке

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Басманныцй суд продлил до 16 января арест бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову. Его начали судить по обвинению в хищении и растрате более 14 млрд рублей.

Суд рассматривает дело бывшего чиновника в особом порядке, без исследования доказательств. Он признал вину. Защита ходатайствовала о прекращении его преследования по 14 эпизодам за истечением сроков давности. Всего ему вменяют 22 эпизода преступлений.

Следующее заседание по этому делу пройдет 14 августа.

По версии следствия, Кузнецов в составе организованной группы в 2005-2008 годах приобрел путем обмана и злоупотребления доверием у подмосковных муниципальных унитарных предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, "права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям". Похищенные деньги, утверждает следствие, были выведены в офшоры на Кипр, а впоследствии на них было приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и другое имущество.

Кузнецова задержали в 2013 году на юге Франции, под Сан-Тропе, по запросу российской Генпрокуратуры. В начале января 2019 года его экстрадировали. До того суды приговорили шесть других предполагаемых участников этой группы в различным срокам. Бывшая жена Кузнецова, гражданка США, была осуждена заочно и приговорена к 11 годам колонии.

В прошлом году в министерстве имущественного комплекса Подмосковья заявили, что в региональный бюджет удалось вернуть около 10 млрд рублей по делам, связанным с хищением средств Кузнецовым и его окружением.

Алексей Кузнецов Басманный суд Минфин Московская область Кипр Жанна Булах

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