Экс-министр финансов Подмосковья отказался давать показания по делу о мошенничестве на 14 млрд руб.

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Экс-глава Минфина Подмосковья Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и отмывании преступных доходов на 14 млрд рублей, воспользовался правом не давать показания, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Александр Линников.

"Кузнецов не признает вину. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции", - сказал адвокат.

Ранее Следственный комитет распространил видеозапись допроса Кузнецова, на которой бывший министр заявил, что не признает вину.

"Мы считаем, что практика публикации видеозаписей следственных действий некорректна и является нарушением тайны следствия. Кроме того, нас беспокоит обстоятельство, что сегодня, когда мы обратились к руководителю следственной группы за разрешением на встречу с нашим подзащитным, он сообщил нам, что завтра планирует встретится с Кузнецовым один, без присутствия защитника, чтобы "познакомиться". По мнению следователя, закон это позволяет, но мы считаем такое поведение следователя нарушающимся право Кузнецова на защиту", - сказал Линников.

Адвокат добавил, что такую "ознакомительную беседу", в которой защита участвовать не будет, нельзя расценивать иначе как попытку давления на Кузнецова со стороны следствия.

Кузнецову, который был экстрадирован в РФ из Франции, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, 174.1 УК РФ, статьей 160 УК РФ (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; растрата).

По данным СК, сумма ущерба, причиненного бюджету Московской области в результате противоправных действий Кузнецова и его предполагаемыми пособниками, составляет более 14 млрд рублей.

По данным следствия, участники организованной группы под руководством Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова "приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства".

По данным СК, в ходе следственных действий на территории России обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию.