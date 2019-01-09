Главные новости
ЭкономикаЦены на АЗС в регионах России выросли вслед за повышением НДСВ миреВсе члены синода Вселенского патриархата подписали томос для УкраиныЭкономикаЦена нефти Brent превысила $60 за баррель впервые с декабря
Москва

Экс-министр финансов Подмосковья отказался давать показания по делу о мошенничестве на 14 млрд руб.

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Экс-глава Минфина Подмосковья Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и отмывании преступных доходов на 14 млрд рублей, воспользовался правом не давать показания, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Александр Линников.

"Кузнецов не признает вину. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции", - сказал адвокат.

Ранее Следственный комитет распространил видеозапись допроса Кузнецова, на которой бывший министр заявил, что не признает вину.

"Мы считаем, что практика публикации видеозаписей следственных действий некорректна и является нарушением тайны следствия. Кроме того, нас беспокоит обстоятельство, что сегодня, когда мы обратились к руководителю следственной группы за разрешением на встречу с нашим подзащитным, он сообщил нам, что завтра планирует встретится с Кузнецовым один, без присутствия защитника, чтобы "познакомиться". По мнению следователя, закон это позволяет, но мы считаем такое поведение следователя нарушающимся право Кузнецова на защиту", - сказал Линников.

Адвокат добавил, что такую "ознакомительную беседу", в которой защита участвовать не будет, нельзя расценивать иначе как попытку давления на Кузнецова со стороны следствия.

В РоссииИз Франции экстрадирован экс-министр финансов Подмосковья КузнецовИз Франции экстрадирован экс-министр финансов Подмосковья КузнецовЧитать подробнее

Кузнецову, который был экстрадирован в РФ из Франции, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, 174.1 УК РФ, статьей 160 УК РФ (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; растрата).

По данным СК, сумма ущерба, причиненного бюджету Московской области в результате противоправных действий Кузнецова и его предполагаемыми пособниками, составляет более 14 млрд рублей.

По данным следствия, участники организованной группы под руководством Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова "приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства".

По данным СК, в ходе следственных действий на территории России обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Подмосковье, Алексей Кузнецов

Новости по теме

Москва
Синоптики пообещали москвичам оттепель на старый Новый годСиноптики пообещали москвичам оттепель на старый Новый год
Температура может подняться до плюсовых значенийПодробнее
 В одном из студенческих общежитий Москвы произошла массовая дракаВ одном из студенческих общежитий Москвы произошла массовая драка
Как рассказал источник "Интерфакса", между собой подрались иностранные студенты, серьезно пострадавших нетПодробнее
 Синоптики предупредили москвичей о похолодании с субботыСиноптики предупредили москвичей о похолодании с субботы
Пик морозов придется на РождествоПодробнее
 Коммунальные услуги для москвичей подорожали на 1,7%Коммунальные услуги для москвичей подорожали на 1,7%
В июле тарифы вырастут еще на 4,8%Подробнее
По факту обрушения моста в Парке Горького в новогоднюю ночь начали проверкуПо факту обрушения моста в Парке Горького в новогоднюю ночь начали проверку
Конструкция не выдержала веса скопившихся на ней людейПодробнее
 Собянин решил уволить директора Парка Горького после новогоднего инцидентаСобянин решил уволить директора Парка Горького после новогоднего инцидента
По его данным, в больницах находятся 12 человек после обрушения моста в парке, всем пострадавшим выплатят компенсацию в размере до 500 тысяч рублейПодробнее
 Собянин пообещал разобраться с причинами инцидента в Парке ГорькогоСобянин пообещал разобраться с причинами инцидента в Парке Горького
Ранее источник "Интерфакса" сообщил об обрушении конструкции деревянного моста в парке, есть пострадавшиеПодробнее
 "Победа" сообщила о задержках рейсов из "Внуково""Победа" сообщила о задержках рейсов из "Внуково"
В авиакомпании поясняют, что у сотрудников погранслужбы возникли вопросы к технологии посадки пассажировПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Рождество - 20199 фото
07 января
Рождество - 2019
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске12 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЦены на АЗС в регионах России выросли вслед за повышением НДСВ миреВсе члены синода Вселенского патриархата подписали томос для УкраиныЭкономикаЦена нефти Brent превысила $60 за баррель впервые с декабряЭкономикаВступил в силу новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГОМоскваСиноптики пообещали москвичам оттепель на старый Новый годВ РоссииТанки Т-34 из Лаоса переданы России безвозмездно

Экс-министр финансов Подмосковья отказался давать показания по делу о мошенничестве на 14 млрд руб.

Киевский суд начал процедуру банкротства ядерного СП России, Украины и Казахстана

Дамаск возобновил контакты с курдами в связи с турецкой угрозой

Власти Екатеринбурга выделят 100 млн рублей на проектирование второй ветки метро

Мэр Саратова, его замы и главы районов временно будут ездить на работу на маршрутках

Трудности бурения и извлечения

Трудности бурения и извлеченияИтоги года на рынке нефтесервиса Подробнее

Завод цинкования загорелся под Оренбургом

Schlumberger получила контракт "Роснефти" на 1,1 млрд руб. на шельфе Сахалина

Борьба властей Мексики с хищением нефтепродуктов спровоцировала топливный кризис

ПАСЕ рекомендовала Госдуме и Совфеду сформировать делегацию с учетом деления на шесть полов

Боевой российский корабль океанской зоны успешно прошел ходовые испытания на Балтике

Две трети кинозрителей в новогодние праздники купили билеты на отечественные фильмы

Две трети кинозрителей в новогодние праздники купили билеты на отечественные фильмыРоссийские картины за каникулы собрали 3,3 млрд рублей Подробнее

Выплаты пострадавшим в Магнитогорске завершат до конца недели

Правительство выделит пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске почти 150 млн рублей

Небоскреб Крайслера в Нью-Йорке выставят на продажу

В Белоруссии вынесен первый в этом году смертный приговор

Госдума получила от ПАСЕ приглашение к участию в январской сессии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');