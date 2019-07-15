Дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова дошло до суда

Бывшего чиновника, которого в начале года России выдала Франция, обвинили в хищении 11 млрд рублей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура направила в Басманный суд Москвы дело бывшего главы Минфина Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Бывшего министра обвиняют в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и растрате.

По версии следствия, он в составе организованной группы, в которую входили и другие подмосковные чиновники, с 2005 по 2008 годы похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также деньги областных организаций на общую сумму свыше 11 млрд рублей. Похищенное они перечисляли на счета подконтрольных им российских и иностранных компаний, а в дальнейшем покупали на них за границей недвижимость и предметы роскоши, считает следствие. Также Кузнецова обвиняют в растрате денег из бюджета. По этому делу шесть человек уже были осуждены, четверо остаются в в международном розыске.

В Следственном комитете ущерб бюджету Подмосковья от действий участников группы оценили в 14 млрд рублей.

Ведомство уточнило, что фигуранты дела выводили похищенные деньги на счета оффшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, и на них покупали дома в Швейцарии и Франции, а также дорогие автомобили. В ходе следствия СК арестовал 1357 предметов антиквариата, в том числе монеты, книги, картины, мебель и доспехи, которые бывшая жена Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию. Это имущество будет обращено в доход государства и в погашение исков потерпевших.

Булах осуждена заочно, первый заместитель Кузнецова Валерий Носов и еще три человека получили реальные сроки и сейчас отбывают наказание, напомнили в СК.

Кузнецова задержали в 2013 году на юге Франции, под Сан-Тропе, по запросу Генпрокуратуры России. В начале января 2019 года его экстрадировали на родину. Во Франции он сначала находился под стражей, а затем его перевели из Лиона в Париж и там он жил в собственной квартире под наблюдением полиции.