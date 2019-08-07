Пожар в битумном хранилище возле ТЭЦ в подмосковном Дзержинском локализован

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Пожарные остановили распространение огня на территории битумного хранилища возле ТЭЦ в подмосковном Дзержинском, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь в региональном главке МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что площадь пожара достигала 300 квадратных метров. "Кровля здания обрушилась. Горит битумное хранилище, две бытовки, цистерна и бесхозное строение", - сказали там.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В пресс-службе ПАО "Мосэнерго" "Интерфаксу" сообщили, что пожар произошел за пределами территории ТЭЦ-22. "Опасности для производственного оборудования ТЭЦ-22 нет. Электростанция работает в нормальном режиме, несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками", - сказал собеседник агентства.

Ранее информированный источник сообщал, что площадь пожара за несколько минут достигла 170 квадратных метров. В пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ заявили о возгорании на площади 150 квадратных метров. Там сообщили, что огнем охвачены две бытовки.

ТЭЦ-22 обеспечивает электрической и тепловой энергией юго-восток Москвы, Дзержинский и большую часть населенных пунктов Люберецкого района Подмосковья.