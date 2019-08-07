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В подмосковном Дзержинском загорелся склад рядом с ТЭЦ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В подмосковном Дзержинском загорелся склад рядом с ТЭЦ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Горит битум на складе вблизи Дзержинской ТЭЦ. Есть угроза распространения огня", - сказал источник.

Пожар пока не удается остановить. "Площадь пожара за несколько минут достигла 170 квадратных метров", - сказал источник.

Между тем в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что в Дзержинском горят бытовки в промзоне. "Горят две бытовки, рядом битумное хранилище. Частичное возгорание на площади 150 квадратных метров", - сказали в главке.

Позднее информированный источник заявил, что пожар на битумном хранилище ограничен территорией промзоны. От склада до ТЭЦ-22 несколько сотен метров, уточнил он.

Дзержинский Московская область

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