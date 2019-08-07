Пожар на складе возле ТЭЦ в Подмосковье потушен

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Пожар на битумном хранилище возле ТЭЦ в Подмосковье потушен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Открытое горение ликвидировано", - сказали в пресс-службе. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в битумном хранилище вблизи ТЭЦ в подмосковном Дзержинском. В региональном главке МЧС РФ заявили, что в здании хранилища обрушилась кровля.

В ПАО "Мосэнерго" сообщали, что пожар произошел за пределами территории ТЭЦ-22, станция работает в штатном режиме.