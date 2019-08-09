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Полиция Москвы предостерегла участников митинга оппозиции от несанкционированных действий

Столичное ГУ МВД пообещало оперативно реагировать на подобные нарушения

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Полиция Москвы сообщила о призывах участвовать в несанкционированных акциях в центре города 10 августа, хотя там согласовали митинг на проспекте Академика Сахарова. Ведомство напомнило об ответственности за такие призывы и участие в несогласованных мероприятиях.

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. В создавшихся условиях возрастает вероятность угрозы вашей личной безопасности", - говорится в пресс-релизе на сайте управления.

Полиция пообещала оперативно реагировать на возможные правонарушения.

Ранее мэрия Москвы согласовала стотысячные митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и за честные выборы на проспекте Академика Сахарова 10 и 11 августа. С организаторами субботней акции у чиновников возникли разногласия: департамент региональной безопасности запретил включить в программу митинга выступления музыкантов. Некоторые заявители митинга сказали, что мэрия не может вмешиваться в организацию уже согласованной акции и они не будут подчиняться ее требованиям. Соратники Алексея Навального также призывали провести не только митинг, но и шествие в городе, хотя демонстрацию власти не согласовали.

Москва МВД Мосгордума

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