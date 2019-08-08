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Сбой телевещания в Москве произошел из-за технических работ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сбой вещания ТВ у некоторых телезрителей в Москве произошел из-за технических работ, сообщили "Интерфаксу" на "горячей линии" Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"Сегодня в Москве проводились технические работы, на время работ сигнал был отключен", - сообщили на "горячей линии" РТРС.

Там добавили, что сигнал уже пущен, а пользователям необходимо переподключиться. В случае, если подключение произойдет не полностью, то загрузятся только первые 10 каналов. В этом случае необходимо подождать некоторое время, после чего вновь переподключиться, уточнили на "горячей линии".

В четверг вечером ряд федеральных каналов прервал вещание в Москве из-за экстренного предупреждения о надвигающемся шторме. Вместо эфира на синем фоне транслировалось оповещение о шторме. Телезрителям несколько раз напомнили о надвигающейся непогоде и попросили не покидать вечером в четверг капитальных строений.

После этого у многих абонентов ТВ вещание было прервано и не работало в течение не менее 20 минут.

"Останкино" работает в штатном режиме, сбой в вещании ТВ не связан с работой телецентра. "Мы отдаем сигнал в штатном режиме. Возможный технический сбой находится за пределами телецентра", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь телецентра Денис Назаров.

Москва

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