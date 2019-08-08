В "Останкино" заявили, что сбой в вещании ТВ не связан с телецентром

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Произошедший в четверг вечером сбой в вещании ТВ не связан с работой "Останкино", сообщили в телецентре.

"Мы отдаем сигнал в штатном режиме. Возможный технический сбой находится за пределами телецентра", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь телецентра Денис Назаров.

В пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) сообщили, что "пока комментариев нет".

Как выглядел сбой

В четверг вечером ряд федеральных каналов прервал вещание в Москве из-за экстренного предупреждения о надвигающемся шторме. Вместо эфира на синем фоне транслировалось оповещение МЧС РФ.

Телезрителям несколько раз напомнили о надвигающейся непогоде и попросили не покидать вечером в четверг капитальных строений.

После этого у многих абонентов ТВ вещание было прервано и не работало в течение не менее 20 минут.