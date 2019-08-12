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Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

В письме из спецприемника политик призвал главу ЦИК вернуть москвичам право на выбор

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени. Об этом говорится в письме, которое он направил в ЦИК из спецприемника, скан есть в рапоряжении "Интерфакса".

Яшин выдвинулся в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. Он отбывает административный арест, который ему назначили три городских суда за нарушения на уличных акциях в поддержку независимых кандидатов. В регистрации кандидатом ему отказали, ЦИК окончательно утвердил этот отказ 9 августа. По итогам всех проверок оказалось, что для регистрации оппозиционеру не хватило 76 подписей избирателей.

В обращении он призвал Памфилову "использовать, наконец," ее полномочия "во имя Конституции и в интересах граждан".

"Отмените псевдовыборы в Мосгордуму, которые планируются 8 сентября. Назначьте новое голосование на конец осени и обеспечьте участие оппозиции. Реализуйте волю народа и верните москвичам право на выбор", - призвал политик.

Яшин напомнил, что в согласованном митинге за честные выборы 10 августа, по данным "Белого счетчика", присутствовало от 49 900 до 60 тысяч человек (около 20 тысяч, по данным полиции) и спросил, "разумно ли" игнорировать мнение граждан.

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Ранее Элла Памфилова не раз подчеркивала, что митинги на позицию ЦИК не влияют, так как это "правоприменительный, а не политический орган". "У людей есть право выходить на согласованные митинги, но требования любой ценой зарегистрировать, плюнуть на все процедуры, я как давление на ЦИК не приемлю", - говорила она на последнем заседании комиссии перед акцией.

В законе "Об основных гарантиях избирательных прав" нет пункта о возможности отмены выборов во время кампании, только об отмене результатов выборов, сказала "Интерфаксу" секретарь ЦИК Майя Гришина.

Она напомнила, что единственный случай, когда ЦИК вмешался в выборы и поручил региональному избиркому принять меры, было в Барвихе. Там были выявлены нарушения в ходе досрочного голосования в совет местного поселения в апреле 2016 года. Тогда территориальная избирательная комиссия отменила выборы за три дня до их проведения.

Илья Яшин Мосгордума Центризбирком Элла Памфилова Барвиха Майя Гришина

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