ЦИК отказал Яшину в регистрации из-за нехватки 76 подписей

Политика на заседании комиссии не было, он отбывает очередной административный арест

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком отказался зарегистрировать кандидатом в Мосгордуму Илью Яшина, ему не хватило 76 подписей избирателей в поддержку его выдвижения.

Глава муниципального Красносельского округа Москвы выдвинулся в Мосгордуму по 45-му избирательному округу. Ему отказали в регистрации, так как проверяющие признали недействительными слишком большой процент подписей в его поддержку. В ЦИК подписи перепроверили и признали недействительными 505 подписей из 4936.

Рабочая группа ЦИК рассмотреть дело Яшина не успела, жалобу рассматривали сразу на заседании комиссии.

Представителю Яшина, сопредседателю движения "Голос" Андрею Бузину не разрешили на заседании включить презентацию, в которой он намеревался представить нарушения при оценке подписных листов его доверителя. Зампред ЦИК Николай Булаев счел, что это может привести к нарушению закона о персональных данных.

Яшина в ЦИК не было, он отбывает административный арест.

8 августа Хамовнический суд Москвы назначил ему 10 сутов ареста за организацию несогласованной акции 14 июля. Ранее Троицкий и Щербинский суды назначили ему по десять суток за аналогичные нарушения. Срок предыдущих арестов Яшина истекал в четверг, однако из спецприемника его доставили в Хамовнический суд.