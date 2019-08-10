Московская полиция не стала мешать выступлению рэпера Face на митинге

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов не стали препятствовать выступлению рэпера Face на проходящем в центре Москвы согласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Накануне столичные власти не дали согласия на музыкальное сопровождение акции, объяснив это необходимостью дополнительного и заблаговременного согласования выступления артистов.

Тем не менее, рэпер исполнил ряд своих популярных сочинений и покинул сцену.

Как передает корреспондент "Интерфакса", поток желающих принять участие в митинге постепенно сходит на нет, люди начали покидать место проведения акции. Они идут спокойно, не выкрикивая лозунгов и не создавая заторов. Проезжая часть у проспекта Сахарова по-прежнему оцеплена.

По данным полиции, на 15:00 в акции на проспекте Сахарова собралось порядка 20 тысяч человек. По информации организации "Белый счетчик", которая ведет подсчет участников подобных акций, эта цифра вдвое больше. Московские власти согласовали митинг с количеством участников до 100 тысяч человек.