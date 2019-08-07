Организаторы митинга 10 августа сообщили о запрете мэрии на выступления музыкантов

Они считают, что чиновники не имеют права вмешиваться в формат согласованной акции

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы хочет запретить музыкальные выступления на согласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 10 августа. Об этом говорится в заявлении организаторов акции, его опубликовал в фейсбуке журналист Илья Азар.

По его словам, выступить на митинге согласились рэпер Face, группы Icepeak и Кровосток. Однако замруководителя департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейников, с которым организаторы 7 августа обсудили меры безопасности и другие технические вопросы организации мероприятия, заявил, что мэрия запрещает выступления музыкантов. По словам Азара, он сослался на распоряжение московского правительства №1074 и постановление №1054.

Организаторы митинга считают, что в этих документах нет запрета на музыку, и что сам такой запрет абсурден. Власти города согласовали акцию и не должны вмешиваться в ее формат, говорится в заявлении. Организаторы не намерены подчиниться запрету и собираются продолжить подготовку акции.

Издатель "Медиазоны", также один из организаторов митинга Петр Верзилов в твиттере написал, что решение об отмене музыкальных выступлений не является окончательным.

Митинг "Вернем себе право на выборы" согласован 10 августа на проспекте Академика Сахарова.

Избиркомы Москвы отказали в регистрации 57 независимым кандидатам в Мосгордуму. Они пытаются оспорить эти решения в избиркомах более высокого уровня и судах, а также участвуют в уличных акциях. Кандидаты в Мосгордуму Иван Жданов, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков и Илья Яшин получили административные аресты за призывы или участие в несогласованных акциях.