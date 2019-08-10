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На акции оппозиции в Москве собралось 20 тысяч человек

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Полиция насчитала около 20 тыс. участников акции оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму в субботу в столице.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, нарушений общественного порядка на проспекте Академика Сахарова не зарегистрировано, идет отток участников согласованной акции.

По данным "Белого счетчика", который ведет свой подсчет участников подобных акций, к 15:30 пришли 47,2 тыс.участников.

Московские власти согласовали митинг с количеством участников до 100 тысяч человек.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

Москва

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