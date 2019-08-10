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На "Китай-городе" усилили меры безопасности из-за призывов к несогласованной акции

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции принимают дополнительные меры безопасности в районе станции метро "Китай-город", один из выходов станции перекрыт, передает корреспондент "Интерфакса".

Меры безопасности усилены в центре Москвы после того как на завершившемся на проспекте Сахарова митинге прозвучали призывы к проведению несанкционированной акции в центре города.

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Как передает корреспондент агентства, на выходе из подземного перехода к Старой площади сотрудники полиции просят людей выходить к Новой площади. Также полиция стоит на пересечении улицы Ильинки и Новой площади. Кроме того, Росгвардия перекрыла проход с Бульварного кольца на Мясницкую улицу в сторону Лубянки, движение транспорта по Мясницкой частично ограничено.

При этом движение в обратном направлении - с Мясницкой на Бульварное кольцо - осуществляется свободно.

По данным корреспондента "Интерфакса", в сквере у памятника героям Плевны сотрудники правоохранительных органов задержали и проводили в "автозак" несколько молодых людей. Площадь полностью оцеплена полицией.

Ранее сообщалось, что на согласованном с московскими властями митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Сахарова полиция насчитала около 20 тыс. участников.

Москва Китай-город

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