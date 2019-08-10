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На акции в Москве задержали представителя штаба главы ФБК за призывы к "прогулкам"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Полиция задержала одного из участников митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, призывавшего участников акции к "прогулке" по Москве, передает корреспондент "Интерфакса".

Как выяснилось, с призывом не ограничиваться участием в митинге выступил Борис Золотаревский - представитель штаба выдвигавшегося в Мосгордуму главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

Правоохранительные органы и власти столицы неоднократно предупреждали о недопустимости продолжения акции на улицах Москвы. В частности, ГУ МВД по Москве официально предупредило, что "за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом".

Сам Жданов в настоящее время находится под административным арестом за участие в несанкционированной акции в Москве 27 июля.

Сам митинг, который завершился на проспекте Сахарова, был согласован. По данным полиции, на него собралось 20 тыс. человек. По данным "Белого счетчика", который ведет свой подсчет участников подобных акций, к 15:30 пришли 47,2 тыс.участников.

Несмотря на запреты столичной мэрии, на мероприятии выступили некоторые музыкальные исполнители, в частности, рэп-исполнитель Face, группы Icepeak и Кровосток.

Москва ФБК

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