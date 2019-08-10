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В Москве изменится схема движения транспорта 11 и 25 августа

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - На нескольких улицах в Западном и Северном округах столицы временно изменится схема движения транспорта из-за проведения футбольных матчей и соревнований по триатлону, сообщает сайт мэра Москвы.

"11 августа с 17:00 до 22:00 и 25 августа с 14:30 до 19:30 из-за проведения футбольных матчей полностью перекроют движение на улицах вблизи стадиона "ВЭБ Арена": в проезде Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на участке 3-й Песчаной улицы от 2-й Песчаной улицы до дома 23, корпуса 5 на Новопесчаной улице", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что 11 августа с 09:00 до 13:00 будет перекрыта улица Крылатская от улицы Нижние Мневники до проспекта Маршала Жукова в связи с проведением соревнований по триатлону.

Москва ЗАО САО

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