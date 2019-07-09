В нескольких районах Москвы изменится движение транспорта из-за строительства БКЛ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Движение транспорта в Западном, Юго-Западном и Троицком и Новомосковском округах ограничат с 13 по 21 июля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Ограничения вызваны строительством Большой кольцевой линии метро.

Как ранее сообщалось, из-за этого будет временно закрыт участок Сокольнической линии от станции метро "Университет" до станции метро "Коммунарка". Кроме этого, в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта, сообщили в пресс-службе ЦОДД.

По словам собеседника агентства, для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области будут введены временные выделенные полосы с обособленными участками на: проспекте Вернадского; Ленинском проспекте (от проспекта Вернадского до МКАД); Киевском шоссе (от МКАД до улицы Родниковая); Проектируемом проезде № 907 (от съезда с улицы Родниковая до Проектируемого проезда №905); Проектируемом проезде №905 (от Проектируемого проезда №907 до Киевского шоссе).

Внимание водителей такси обращается на то, что проезд по выделенкам будет разрешен только для наземного городского транспорта.

Для приоритетного движения городского транспорта будут введены следующие запреты движения: проезд с улицы Родниковой в сторону МКАД и метро "Саларьево"; транзитное движение по Проектируемому проезду №905 в сторону Киевского шоссе; съезд с Киевского шоссе при движении в область в сторону метро "Саларьево"; разворот на Киевское шоссе в сторону области через улицу Родниковая; транзитное движение по безымянному проезду в районе станции метро "Саларьево", сказали в ЦОДД.

Кроме того, будет запрещён съезд с внешней стороны МКАД на Ленинский проспект; съезд с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе; съезд с Киевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД; съезд с Ленинского проспекта на внешнюю сторону МКАД; проезд на Ленинский проспект и проспект Вернадского через улицу Рузскую; проезд с улицы Островитянова на проспект Вернадского; съезды с Ленинского проспекта на улицу Островитянова; поворот с проспекта Вернадского на улицу Тропарёвская; разворот на проспекте Вернадского на пересечении с улицей Тропаревская, при движении в область.

Также будет ограничен выезд с улицы Коштоянца на проспект Вернадского в сторону области; правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Коштоянца; правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Лобачевского при движении в центр и др.

Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале.