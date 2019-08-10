Больше десятка несовершеннолетних были задержаны на акции в Москве

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - На несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано больше десяти подростков, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

"Больше десятка несовершеннолетних было задержано, но точных цифр пока нет", - сказал Бунимович "Интерфаксу" в субботу.

Он добавил, что "большинство уже отпустили".

Ранее в субботу столичная полиция сообщила о задержании на несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 136 человек.