Больше десятка несовершеннолетних были задержаны на акции в Москве
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - На несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано больше десяти подростков, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
"Больше десятка несовершеннолетних было задержано, но точных цифр пока нет", - сказал Бунимович "Интерфаксу" в субботу.
Он добавил, что "большинство уже отпустили".
Ранее в субботу столичная полиция сообщила о задержании на несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 136 человек.