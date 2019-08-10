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В Москве задержали 136 участников несогласованной акции

В Москве задержали 136 участников несогласованной акции
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Столичная полиция сообщает о 136 задержанных на несогласованной акции оппозиции в центре Москвы в субботу.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по столице, они задержаны за различные правонарушения.

Ранее в субботу на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная с властями столицы акция оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным полиции, в ней приняли участие около 20 тыс. человек.

Позже в центре Москвы были усилены меры безопасности после того как на завершившемся на проспекте Сахарова митинге прозвучали призывы к проведению несанкционированной акции в городе.

Правоохранительные органы и власти столицы неоднократно предупреждали о недопустимости продолжения акции на улицах Москвы. Тем не менее некоторые участники санкционированного митинга переместились в район Китай-города, попытались перекрыть Лубянский проезд, а к 18:00 ОМОН полностью перекрыл движение по улице Маросейке. Через некоторое время движение было восстановлено.

Москва

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