Митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Москве. Обобщение

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Разрешенный митинг на проспекте им. Академика Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму прошел без нарушений, задержания начались, когда, несмотря на предупреждения полиции, акция продолжилась на улицах Москвы.

Разрешенный митинг

Согласованная с мэрией акция, как и было запланировано, прошла с 14:00 до 16.30. Организаторы заявляли до 100 тыс. участников. По данным ГУ МВД России по Москве в ней приняли участие около 20 тыс. человек. По информации организации "Белый счетчик", которая самостоятельно ведет подсчет участников подобных акций, эта цифра превысила 49 тысяч человек.

Перед началом митинга полиция предупредила о недопустимости продолжения акции на улицах Москвы. Предупреждение последовало, в частности, в ответ на заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, которая не исключила, что вместе со сторонниками после митинга "прогуляется по городу".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду, что согласованный митинг оппозиции пройдет без нарушений правопорядка.

Полиция Москвы обеспечила проход на митинг, оборудовав КПП для досмотра и установив на них видеокамеры. В пресс-службе столичной полиции сообщали, что со стороны организаторов и участников мероприятия поступали " необоснованные претензии в создании искусственных затруднений при допуске граждан в зону безопасности". Корреспонденты "Интерфакса" таких проблем не наблюдали.

Столичный главк МВД сообщил также, что к ним "обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия".

В связи с этим полиция через СМИ вновь призвала участников мероприятия "соблюдать требования действующего законодательства, не допускать нарушений общественного порядка".

Митинг открыл журналист Леонид Парфенов, который заявил о непрозрачности предвыборной кампании в Мосгордуму, назвав ее "наперсточничеством чистой воды". Он отдельно остановился на теме участия студентов в акциях оппозиции, выразив возмущение действиями руководителей ряда вузов, пригрозивших молодым людям отчислением.

Незарегистрированный кандидат Сергей Митрохин, выдвигавшийся в Мосгордуму от "Яблока", заявил, что "протест должен (...)иметь четкие требования". Он потребовал допустить до выборов всех кандидатов, собравших подписи, и отпустить всех задержанных на прошлых акциях.

Ведущая и заявитель митинга в поддержку независимых кандидатов Эльвира Вихарева рассказала о провокационных сообщениях, которые рассылались накануне акции от имени организаторов митинга. Ранее организаторы митинга разместили в связи с этим сообщение в фейсбуке, в котором говорилось: "Накануне нашего митинга многим москвичам пришли смс с призывом присоединяться к некому "мобильному протесту" вступать в "анонимные силовые группы". "Мы призываем участников митинга игнорировать провокационные призывы. Мы за ненасильственный массовый протест", - гласило заявление.

Выступили также близкие задержанных оппозиционеров, в частности, жена отбывающего административный арест Дмитрия Гудкова Валерия, а также мать арестованного по обвинению в участии в массовых беспорядках Даниила Конона.

Муниципальный депутат Елена Филина выступила от имени задержанной на 15 суток Юлии Галяминой и призвала отменить выборы 8 сентября. Также на митинге звучали призывы к проведению выборов мэра города, к отставке столичных властей и председателя Мосгордумы.

Сотрудники правоохранительных органов не стали препятствовать выступлению на митинге репера Face, групп IC3PEAK и "Кровосток", хотя накануне столичные власти не дали согласия на музыкальное сопровождение акции.

Однако в конце митинга прозвучали призывы продолжить акцию "прогулкой" по Москве, хотя правоохранительные органы неоднократно официально предупреждали о недопустимости таких действий и об ответственности за них в соответствии с законом. Выступивший с таким призывом участник митинга Борис Золотаревский был задержан.

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, находясь на митинге, заявил "Интерфаксу": " Считаю, полиция работает очень хорошо. Так, когда людей стало больше, чем, видимо, предполагалось, они раздвинули границы зоны для митинга, чтобы людям было удобно".

Председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский также высказал мнение, что митинг оппозиции прошел успешно с точки зрения организации.

"Считаю, акция прошла успешно с точки зрения организационно-технической. В нужный момент раздвинули зону для митинга, когда уже начиналась давка. Такого количества людей я давно не видел. Люди были настроены слушать, им было важно прийти и услышать то, что говорили выступающие", - заявил Шаблинский "Интерфаксу".

По словам председателя постоянной комиссии по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений Андрея Бабушкина, на проспекте Сахарова собралось около 40 тысяч человек.

"Замечаний к митингующим у меня два. Первое - была ненормативная лексика. Второе - то, что призывали пойти на прогулку к администрации президента. Претензий к полиции у меня тоже две. Первая - то, что тот товарищ, который призывал пойти на прогулку к администрации президента, был задержан на митинге, в то время как можно было ему направить повестку, а не хватать на глазах всех людей. Второе - неправильно были установлены ограничители - была слишком большая зона отчуждения для сотрудников правоохранительных органов", - сказал Бабушкин, слова которого приводятся на сайте Совета.

Резолюция митинга

В принятой по итогам митинга резолюции говорится, что московские избиратели, муниципальные депутаты и недопущенные к выборам кандидаты в Мосгордуму требуют "прекращения уголовных и административных дел, возбужденных в связи с мирными выступлениями граждан в защиту Конституции и своих избирательных прав", а также освобождения арестованных по "делу о так называемых массовых беспорядках".

"Требуем публичного расследования и привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушениях избирательного законодательства и выстраивании механизма политических репрессий", - говорится в резолюции.

Кроме того, содержатся требования отставки главы МГИК Валентина Горбунова и "люстраций членов избирательных комиссий всех уровней", регистрации всех независимых кандидатов.

Обыски и аресты

Во время митинга на проспекте Сахарова появились сообщения об обысках в студии Навальный-Live и в Центре сбора подписей (ЦСП), где находилась юрист ФБК Любовь Соболь.

"Обыск в центре сбора подписей и в студии Навальный-Live проходит в рамках уголовного дела о массовых беспорядках", - сообщили "Интерфаксу" в правозащитном проекте "Апология протеста".

В то же время руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что его не допускают в студию, где находятся девять человек. "Обыск начат, планируют изымать технику. Всех повезут на допрос на Новокузнецкую в СК Москвы", - сообщил Чиков.

Ранее, перед началом согласованной акции на проспекте Сахарова, Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Мосгордуму, сообщила, что она задержана в ЦСП. "Обыск в Центре сбора подписей. На митинг я не доеду", - написала Соболь в своем твиттере.

Уже после митинга на проспекте Сахарова поступили сообщения о задержании Соболь. В "Апологии протеста" сообщили, что в отношении Соболь, как ожидается, будет составлен протокол по статье 20.2 КОАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

После митинга

Правоохранительные органы и власти столицы неоднократно предупреждали о недопустимости продолжения переноса акции на улицы Москвы. В частности, ГУ МВД по Москве официально предупредило, что "за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом".

По окончании согласованного с властями митинга на проспекте Сахарова, меры безопасности были усилены в центре Москвы в связи с тем, что прозвучали призывы к проведению несанкционированной акции.

Как передали корреспонденты "Интерфакса", в районе станции метро "Китай-город", один из выходов станции метрополитена был перекрыт. Сотрудники полиции просили людей выходить к Новой площади. Кроме того, Росгвардия перекрыла проход с Бульварного кольца на Мясницкую улицу в сторону Лубянки.

В сквере у памятника героям Плевны сотрудники правоохранительных органов задержали и проводили в "автозак" несколько молодых людей. Площадь была полностью оцеплена.

Движение по Маросейке в сторону Садового кольца от Китай-города было перекрыто участниками акции. Вдоль проезжей части выстроился ОМОН, правоохранители задерживали наиболее активных участников протеста.

Полицейские начали задерживать участников акции после попытки перекрытия ими Лубянского проезда. При этом часть оппозиционеров попыталась оказать сопротивление полиции, полицейским пришлось применить дубинки при задержании. Полиция стала вытеснять участников несанкционированной акции с Лубянского проезда в сторону Маросейки, задерживая наиболее активных.

В 19:40 в пресс-службе ГУ МВД по столице "Интерфаксу" сообщили, что "за различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек".

Однако задержания в Москве продолжились.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", после 20:00 несколько десятков человек собрались на улице Забелина. Невзирая на призывы полиции соблюдать порядок и не мешать движению, они не расходились и выкрикивали лозунги. Сотрудники правоохранительных органов задержали на улице Забелина порядка 10 человек, их проводили в автобусы полиции. После этого протестующие начали расходиться.

Несанкционированные "гуляния" по Москве начали затихать к 21.00, митингующие покинули улицы в центре столицы.

По данным правозащитного ресурса "ОВД-Инфо", основанным на подсчете лиц, доставленных в отделения полиции, количество задержанных за участие в несанкционированной акции в Москве составило более 200 человек.

Оценки правозащитников и Общественной палаты

Глава СПЧ Михаил Федотов в субботу вечером заявил "Интерфаксу", что совет при президенте РФ по правам человека намерен дать оценку действиям полиции во время задержаний участников несанкционированной акции.

"Будем разбирать позднее действия полиции, сейчас члены СПЧ работают на месте в качестве общественных наблюдателей. Мы изучим их выводы", - сказал Федотов.

Он отметил, что в районе Лубянки происходила "не мирная прогулка граждан, толпа шла и скандировала".

"Мероприятие прошло спокойно, но то, что началось после него, требует серьезного разбирательства. Фактически центр Москвы был парализован гуляющими гражданами и туда были стянуты силы правопорядка, и надо отдать должное, что действовали они достаточно корректно. Грубых задержаний я не наблюдал", - заявил в свою очередь член СПЧ Игорь Борисов, слова которого приводятся на сайте Совета.

В свою очередь член СПЧ Андрей Бабушкин, присутствовавший на Лубянке, заявил "Интерфаксу", что "видел много жестких задержаний, в том числе несовершеннолетних и журналистов". "Журналистов хотели освободить, но они отказались уйти, пока всех не отпустят", - отметил он.

По его оценке, было "много немотивированных задержаний". "Здесь несколько десятков автобусов полиции, все они заполнены", - сказала правозащитник.

В то же время член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев считает, что сотрудники правоохранительных органов действуют корректно в отношении собравшихся на Китай-городе участников несогласованной акции.

"Наша задача была посмотреть, чтобы это все было максимально корректно, и это мы зафиксировали, то есть не применялись дубинки, другие спецсредства, людей брали, что называется, под локоток и провожали в автобусы. Какой-то жестокости не было", - сказал "Интерфаксу" Ковалев.