Любовь Соболь освободили из отдела полиции под обязательство о явке в суд

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Юрист ФБК Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Мосгордуму, освобождена из отделения полиции.

"В отношении Соболь полиция составила протокол по статье "повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга", она освобождена под обязательство о явке в суд", - сообщили "Интерфаксу" в правозащитном проекте "Апология протеста".

В настоящее время юрист ФБК уже покинула отдел полиции.

Соболь была задержана в субботу после обыска в Центре сбора подписей (ЦСП).