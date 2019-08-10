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Любовь Соболь освободили из отдела полиции под обязательство о явке в суд

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Юрист ФБК Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Мосгордуму, освобождена из отделения полиции.

"В отношении Соболь полиция составила протокол по статье "повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга", она освобождена под обязательство о явке в суд", - сообщили "Интерфаксу" в правозащитном проекте "Апология протеста".

В настоящее время юрист ФБК уже покинула отдел полиции.

Соболь была задержана в субботу после обыска в Центре сбора подписей (ЦСП).

Москва Любовь Соболь

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