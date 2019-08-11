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Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 августа

Заявление организаторов митинга оппозиции в Москве, увеличение числа жертв из-за супертайфуна в Китае, ограничение движения в Москве из-за празднования Курбан-байрама

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Организаторы митинга в Москве опровергли информацию, что они заявили на Соболь в полицию. В заявлении говорится, что "это откровенная ложь и провокация против организаторов митинга и всех 50 тысяч его участников". Соболь была задержана в субботу днем в Центре сбора подписей. Вечером ее освободили из отдела полиции под обязательство о явке в суд.

- Движение транспорта ограничат в Москве из-за празднования Курбан-байрама. С полуночи до 11:00 водители не смогут проехать по улицам Дурова, Щепкина, Гиляровского, Капельскому переулку. С 04:00 до 11:00 полностью перекрывается Большая Татарская улица и примыкающие переулки: Старый Толмачевский, Татарский, Климентовский, Озерковский, Руновский.

- Число жертв супертайфуна "Лекима" в Китае увеличилось до 28 человек. Еще 20 человек числятся пропавшими без вести. Из-за тайфуна, обрушившегося на восток страны, объявили штормовое предупреждение в некоторых районах Приморья.

- 450 домов в Тулуне оказались не подлежащими ремонту после второго паводка. Губернатор Иркутской области сообщил, что правительство региона может обеспечить жильем всех пострадавших в наводнении. Для жителей пострадавшего города Тулуна будут построены около 500 квартир в четырехквартирных двухэтажных домах.

- Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило некоторые детали пуска ракет КНДР 10 августа. Как рассказало агентство, лидер страны Ким Чен Ын в субботу распорядился испытать ракеты новой модели, узнав о разработке такого оружия.

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