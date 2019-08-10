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Любовь Соболь сообщила о своем задержании

Любовь Соболь сообщила о своем задержании
Любовь Соболь
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Юрист ФБК Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Мосгордуму, в субботу сообщила, что она задержана в Центре сбора подписей (ЦСП) перед согласованным митингом в Москве.

"Обыск в Центре сбора подписей. На митинг я не доеду", - написала она в своем твиттере. Соболь добавила, что ее "увозят из ЦСП".

Таким образом она не примет участия в согласованном митинге оппозиции в центре Москвы.

В свою очередь в столичном главке МВД уточнили, что в полицию обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия.

ЦИК России 7 августа официально отказал, в частности, Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Ей не хватило 231 подписи.

Митинг в центре Москвы начался в 14.:00. В ГУ МВД по столице подчеркнули, что полиция не создает затруднений при проходе на проспект Сахарова.

Со стороны организаторов и участников акции поступают необоснованные претензии в адрес сотрудников правоохранительных органов в создании искусственных затруднений при допуске граждан в зону безопасности, подчеркнули в ведомстве. Там подтвердили, что производится досмотр участников акции, но напомнили, что процедура осуществляется в целях безопасности и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах.

Митинг согласован

В начале недели стало известно о согласовании с мэрией столицы митинга "Вернем себе право на выборы - 3" на 10 августа на проспекте Академика Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.

Вместе с тем, некоторые сторонники незарегистрированных кандидатов заявляли о возможном продолжении акции на улицах города.

В связи с этим столичная полиция накануне предупредила о последствиях таких действий.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами.

После этого в Москве прошел ряд массовых акций в поддержку незарегистрированных кандидатов, в частности 27 июля и 3 августа. По данным ГУВД МВД по Москве на них были задержаны 1674 человека.

Москва Любовь Соболь

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