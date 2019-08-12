МВД начало проверку из-за девушки, получившей удар в живот при задержании

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Московская полиция начала служебную проверку после того, как сотрудник правоохранительных органов ударил девушку во время несогласованной акции оппозиции 10 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Там отметили, что эта девушка была задержана за нарушение общественного порядка.

В то же время в полиции заявили, что появившаяся в СМИ информация о личности полицейского, якобы ударившего девушку, не соответствует действительности - упомянутый в публикациях сотрудник не имеет отношения к инциденту.

Ранее в понедельник сообщалось, что задержанная на митинге Дарья Сосновская подала в Следственный комитет с заявление после того, как ее ударил в живот сотрудник полиции. Она попросила возбудить против него уголовное дело о превышение должностных полномочий с применением насилия.

По данным адвоката, Сосновская написала, что в день акции вышла из магазина и пошла по улице Забелина. Там она увидела, что полицейские ведут человека с признаками инвалидности, заломав ему руки, но они не отреагировали на ее просьбу отпустить инвалида. После этого, по ее словам, к ней подбежали сотрудники полиции в масках и, не предъявив служебные удостоверений и требований, заломили ей руки за спину так, что с нее на землю упали очки. Сосновская отметила, что когда у одного из полицейских упала дубинка, он ударил ее в живот, хотя она не не сопротивлялась, от чего она испытала сильную боль и нехватку воздуха. Кроме того, по словам девушки, ее ударили по голове, когда пытались затолкать в автозак.

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Сосновская добавила, что боль в области живота на следующий день не прошла, кроме того, у нее болела голова и ее тошнило. В травматологическом отделении поликлиники № 219 у нее диагностировали ушиб мягких тканей волосистой части головы и ушиб грудной клетки справа.