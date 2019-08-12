Девушка написала заявление в СК из-за удара в живот при задержании на субботней акции

Дарья Сосновская утверждает, что сделала замечание полицейским из-за жесткого задержания инвалида, а затем и сама была задержана

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Задержанная на митинге 10 августа в Москве Дарья Сосновская обратилась в следственный комитет с заявлением я после того, как ее ударил в живот сотрудник полиции.

"Заявление подано к руководителю отдела СК по Тверскому району Москвы. Поводом для обращения стало жесткое задержание и удар в живот женщины со стороны неустановленного сотрудника 2 оперативного полка ГУ МВД по Москве", - сообщила "Интерфаксу" ее адвокат Татьяна Молоканова, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права".

В заявлении девушка просит СК возбудить дело на ударившего ее сотрудника полиции по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств" (п "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным адвоката, в заявлении Сосновская указывает, что примерно в 20:10 в субботу она вышла из магазина и пошла по улице Забелина. Она увидела, как сотрудники полиции ведут человека с признаками инвалидности, выворачивая ему руки. Девушка пояснила, что на ее замечание отпустить инвалида полицейские не отреагировали.

"Пройдя несколько шагов, я обернулась и увидела, что на меня бегут сотрудники полиции в шлемах, масках, касках, бронежилетах и с дубинками. Полицейские подбежали ко мне и, не представившись, не предъявив мне своих служебных удостоверений, не предъявляя каких-либо требований, схватили меня за обе руки, в одной из которых был зонтик, и закрутили их резкими движениями за спину. От этого я испытала очень сильную боль, с меня на землю упали очки. Я крикнула, чтобы мне подняли мои очки. Сотрудники полиции поволокли меня в сторону автозака. В какой-то момент у сотрудника полиции, который выкручивал мне правую руку, упала на землю резиновая дубинка. Несмотря на то, что я не оказывала никакого сопротивления, указанный сотрудник полиции незаконно применил ко мне физическую силу, нанес удар кулаком руки в область живота справа", - говорится в заявлении Сосновской.

Далее она поясняет, что от удара испытала сильную боль и нехватку воздуха. Но, кроме этого, отмечает задержанная, полицейские нанесли ей удар по голове, когда пытались посадить в автозак.

"11 августа в месте удара в живот сохранялась боль, а также очень сильно болела голова и тошнило. Поэтому я обратилась в травматологическое отделение городской поликлиники № 219 Москвы, где был поставлен диагноз: "ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки справа", - отмечает Сосновская.

10 августа на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в нем участвовало около 20 тысяч человек, по данным "Белого счетчика" - от 49 900 до 60 тысяч человек. После митинга часть демонстрантов устроила несогласованное шествие по Покровке, Маросейке и Лубянскому проезду. По данным ГУ МВД Москвы, задержали 136 человек, по данным "ОВД-Инфо" - 256.